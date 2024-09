Sky, Ugolini: “Tanti e bravi centrocampisti a disposizione, dilemma per Conte”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato Sky Massimo Ugolini: "Conte ha disposizione cinque centrocampisti, non sono pochi. Infatti, il dilemma è: sono tanti, sono bravi, a centrocampo si gioca ancora a due? Per il momento sì. Conte è partito col 3-4-2-1, è ovvio che vedendo quello che ha fatto McTominay con la nazionale scozzese, 2 gol e prestazioni molto più che convincenti, ci s’interroga se sia il caso di provare una coabitazione con Anguissa, che è stato l’eroe contro il Parma insieme a Lukaku. Queste, probabilmente, sono riflessioni che già sta facendo Antonio Conte e non vogliono essere un suggerimento. La realtà dei fatti è che il Napoli ha tanta varietà di scelta a centrocampo: Lobotka e Anguissa non si discutono, un organizzatore di gioco come Gilmour, la potenza e le reti di McTominay, che può giocare box to box, da mediano, mezzala e trequartista.

Ci sono tante soluzioni anche in attacco e in difesa, la rosa si è completata anche se forse nell’idea di Conte c’era anche un esterno a destra. De Laurentiis voleva fare l’investimento, ma è stato impedito dalla cessione di Osimhen. La riflessione è proprio su questo, Mazzocchi e Spinazzola sono in questo momento i due titolari. Però si sta lavorando, siamo alla quarta di campionato, è una partita importante, perché il Napoli deve dare su un campo sempre spigoloso per gli azzurri quel segnale di continuità che manca dalla stagione dello scudetto”.