Sky, Ugolini: "Tanti i meriti di Gattuso, il gruppo però ha un difetto che dovrà superare"

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, ai microfoni dell’emittente satellitare, ha tracciato un resoconto dei 12 mesi di Rino Gattuso al Napoli: “Il momento più alto della stagione è stato sicuramente il 17 giugno con la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Sono tanti i meriti del tecnico del Napoli che ha ereditato una situazione estremamente complicata. Ha recuperato un giocatore che si sta dimostrando fondamentale come il capitano Lorenzo Insigne. Ha saputo ammortizzare anche i momenti di grande difficoltà, infatti il 2020 cominciò nel peggiore dei modi con tre sconfitte consecutive con Inter, Lazio e Fiorentina. Poi dopo il primo squillo con la vittoria casalinga contro la Juventus con la possibilità di iniziare a lavorare bene in un certo senso, poi purtroppo è arrivato per tutti il Covid e Gattuso ha dovuto quasi ricominciare, gestendo sempre il gruppo. Un gruppo, che se proprio dobbiamo andare a trovare un difetto, ha sempre mostrato una discontinuità dalla quale prima o poi bisognerà uscire”.