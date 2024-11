Sky, Zancan su Raspadori: "Merita di andare a giocare. Alla Juve? Farebbe il cambio anche lì”

Nel corso di Sky Sport, il giornalista e telecronista Sky Federico Zancan ha parlato dell'attaccante azzurro Giacomo Raspadori: "Non ha lasciato il segno nel poco tempo che ha avuto. Anche l’anno scorso, in generale, quanto tempo è che non vediamo una grande partita di Raspadori. Obiettivamente in questo Napoli fatico a vedere un futuro per Raspadori, tatticamente e per caratteristiche non mi sembra avere un ruolo in questa squadra. Quindi è anche il tipo di giocatore, che per l’età che ha e il percorso che ha avuto, per me merita di andare a giocare, magari anche in una squadra di livello più basso ma con continuità sempre.

Servirebbe alla Juve o al Milan? Sì, ma andrebbe a fare il cambio anche lì, lo vedrei bene in un contesto in cui fa il titolare. Perché alla Juve dove lo metti? Lo vedo come ricambio, ma per fare questo può stare a Napoli. Anche se ripeto, nelle rotazioni e anche entrando dalla panchina non è un giocatore che serve tanto a Conte. Quindi la cosa migliore per lui sarebbe andare via”.