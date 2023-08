Sportitalia, Longari elogia ADL: "Unico a non dover vendere. Veiga colpo per tutta la Serie A"

Lo scrive Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia che elogia anche la gestione di De Laurentiis.

TuttoNapoli.net

© foto di Micri Communication

Mancano i soldi, in molti casi, ma i colpi di scena non stanno facendo difetto ad un’estate di mercato particolare per le squadre della nostra serie A: in perenne sospensione tra ciò che vorrebbero fare, spinti dalle idee e dalle attività di scouting, e ciò su cui invece si trovano costrette a ripiegare in mancanza di fondi per poter rendere operative le proprie intenzioni. Lo scrive Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia che elogia anche la gestione di De Laurentiis. Di seguito alcuni stralci: "Per questo motivo stiamo assistendo ad un’estate di sgarbi, o di “beffe”, in cui prima una squadra e poi l’altra assumono il ruolo di vincitrice piuttosto che di sconfitta nelle battaglie a colpi di offerte e commissioni che si stagliano a cadenza quasi giornaliera. Chi ha la lungimiranza e la capacità di incassare cifre rilevanti per calciatori “sostituibili” finisce per trovarsi in una condizione di privilegio.

Il Milan da questo punto di vista è un club illuminato: da Tonali in poi ha fatto corrispondere incassi ad investimenti, e sta promettendo di accendere gli ultimi 15 giorni del mese corrente di ulteriori innesti in relazione alle cessioni di quelli che si possono definire come esuberi a tutti gli effetti. Ai nerazzurri non basta vendere, e bene, generando plusvalenze a bilancio. La dirigenza deve suffragare alle mancanze di una proprietà che non permette di reinvestire i profitti incamerati. A poco o nulla valgono richieste di extra budget che vengono regolarmente rispedite al mittente. L’epilogo della vicenda Scamacca la dice lunga: friggere con l’acqua non può diventare la norma, ed è chiaro che a volte si finisca per farsi bruciare sul filo del rasoio.

Così si giustificano i faccia a faccia con potenziali beffe (ci risiamo) di queste ultime ore, come nel caso dello sprint che la Roma stava cercando di predisporre ai danni della Fiorentina per regalare a Mourinho il talentuoso Lucas Beltràn del River Plate. Tentativo fallito ed argentino in Viola, ma indirizzo chiaro rispetto ad una attività di scouting che potrebbe fare la differenza, specie se suffragata a dovere dalle operazioni in uscita che i giallorossi stanno portando a termine (tra prima squadra e giovani) in maniera costante da inizio giugno.

Ragionamenti e valutazioni che sono invece lontani anni luce dall’isola felice Napoli che di questioni legate a conti e bilanci da sistemare non sa che farsene. La gestione illuminata di De Laurentiis sta consentendo ai partenopei di recitare la parte del leone in trattative che vedono i campioni d’Italia contendere i propri obiettivi addirittura a club di Premier League. Il caso di Veiga, che da Aprile è sui taccuini azzurri, è un fiore all’occhiello che il mercato italiano ed il nostro intero movimento calcistico sperano di appuntarsi al petto il prima possibile".