TgCom24, Saronni: "Prossimo turno pro Milan, ma dopo avrà calendario più ostico"

"Vedo davvero una soluzione in volata nelle ultime due-tre giornate".

TuttoNapoli.net

© foto di Pietro Mazzara

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea Saronni, giornalista di Tgcom24: "E’ un campionato davvero bello, è lotta a quattro per me. Sono molto d’accordo con Pioli quando ha diviso 90% per le prime tre tenendo ancora un 10% per la Juve, con percentuali che si aggiorneranno domenica per domenica. Il prossimo turno, teoricamente pro Milan, ci dirà molto delle reali possibilità della Juventus, che se vince è da ritenere alla pari delle altre tre. Sono finiti tutti gli scontri diretti e forse dopo il Milan avrà un calendario un po’ più ostico, contro squadra che la squadra di Pioli negli ultimi anni ha un po’ digerito male. Vedo davvero una soluzione in volata nelle ultime due-tre giornate.

Partite ancora da recuperare? Evidentemente tutto nasce dal peccato originale della commistione totalmente sbagliata e falsante tra i protocolli per il Covid e i provvedimenti delle Asl. Se è giusto che ci siano dei ricorsi, subentrano poi il tempo della nostra Giustizia Sportiva e c’è sempre un grado di giudizio in più. Onestamente stiamo parlando di sport, fateli in tempi decenti, dovevamo già sapere se Bologna-Inter si giocherà o no. Non dimentichiamoci neanche delle altre partite che vedono coinvolte delle squadre in lotta per la salvezza. E’ veramente tossica per il campionato questa situazione.

Sempre più big lasciano a parametro zero? Forse non so se è ancora il caso di chiamare parametro zero questi giocatori, per le commissioni che si mettono in tasca i procuratori. La verità è che oggi anche per le società andare a caccia del free agent conviene, perché invece di pagare il cartellino te la cavi pagando 20 mln di commissione agli agenti. Ci sarà sempre più un circolo di soldi che dalle società passerà nelle mani degli agenti, così si rischia di bloccare il flusso di soldi tra le società e saranno guai”.