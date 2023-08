Wall Street Italia, Gasbarro pessimista: “Osimhen andrà via, ADL ha già il piano B”

Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, ha parlato delle voci di mercato che girano intorno a Victor Osimhen ai microfoni di Sportitalia

Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, ha parlato delle voci di mercato che girano intorno a Victor Osimhen ai microfoni di Sportitalia: "Se De Laurentiis accontenta Osimhen allora potrebbe rimanere. Se invece arriveranno offerte più ricche, come abbiamo già sentito, Osimhen potrebbe partire. Secondo me andrà via.

Parlavate prima dei procuratori, le cifre faraoniche per i calciatori fanno arricchire i procuratori. Il Napoli a suo vantaggio chiaramente avrebbe il prezzo del cartellino del nigeriano, chiaramente poi dovrebbe investirli. Io credo che abbia già il piano B, non so bene chi, sta di fatto che non si stia parlando tantissimo né della squadra, né della tecnica, proprio per far si che si sistemi il prima possibile questa situazione di Osimhen".