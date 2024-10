Iannicelli: “Ambizioni del Napoli chiarissime: punta allo scudetto. E’ la squadra da battere!”

"Stiamo incominciando davvero a vedere il Napoli di Antonio Conte".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: "Voglio provare a dare un’anima ai numeri del Napoli in questo inizio di stagione. Dopo la partita vinta col Parma dicemmo: ‘Questa squadra ha un’anima, ma non ha ancora un’identità. Ecco credo che possiamo iniziare ad affermare che l’anima è stata costruita molto bene dall’allenatore e che l’identità sta emergendo. Stiamo incominciando davvero a vedere il Napoli di Antonio Conte.

Sentivo dire ancora qualcuno ancora dire: ‘Dobbiamo capire il ruolo e le ambizioni del Napoli, le ambizioni sono chiarissime: il Napoli punta allo scudetto. Ed io mi porto in avanti ancora, per me il Napoli è la squadra da battere in Italia. L’Inter ha sei partite in più da giocare da qui a gennaio, perché ha la Champions. Vi sembra così incredibile che il Napoli possa arrivare con +4 rispetto all’Inter allo scontro diretto? E se il Napoli vince lo scontro diretto e va a +7 come la mettiamo? Vi sembra una cosa impossibile? E’ cambiato il paradigma, a inizio stagione avremmo detto Inter e Napoli come outsider. Secondo me oggi il Napoli è la squadra da battere in Italia”.