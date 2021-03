Iannicelli chiarisce: "Ho chiesto al Napoli del diverbio Insigne-Gattuso..."

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli, ha chiarito l'episodio che ha visto protagonista Lorenzo Insigne nel finale di Sassuolo-Napoli: "Ho chiesto, tramite messaggio, al direttore della Comunicazione del Napoli Lombardo il motivo del diverbio tra Insigne e Gattuso a fine partita. Mi ha riferito che non c'è stato alcun diverbio tra i due, semplicemente Gattuso si è avvicinato al capitano per tranquillizzarlo dopo averlo visto innervosito per la vittoria sfumata in extremis".