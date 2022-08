Iannicelli: "Clima tossico da una minoranza di tifosi, non diamogli spazio!"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, è intervenuto durante 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, è intervenuto durante 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: "Vedo un clima tossico da parte di una frangia della tifoseria che massacra il Napoli a prescindere. E questo non fa bene. C'è una minoranza rumorosa che trova visibilità, bisognerebbe invece fare una selezione e non dargli spazio. C'è una parte di tifo che è prevenuta, il suo pensiero va al di là del mercato o della squadra. Io credo che il Napoli abbia fatto acquisti convincenti".