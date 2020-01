Iannicelli: "Falso che multano bandiere o tifo! Solo stupefacenti, occupazione vie di fuga e balaustre!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha fatto chiarezza in merito a presunte sanzioni che hanno portato alla protesta ultrà: "Dalle parole del questore ho capito che i comportamenti sanzionati sono tre: occupazioni vie di fuga, arrampicamento sulle balaustre e uso di stupefacenti, tutti comportamenti che non devono avvenire in un luogo pubblico ed in uno stadio. Quando tutti avranno capito questi punti fermi, allora si potrà cercare altre soluzioni. Fino a poche ore fa qualcuno sosteneva di essere stato multato per bandiere o per aver salutato un amico, è falso. Le sanzioni sono per altro. Su queste 3 cose non si deroga, non si tiene uno in bilico su una balaustra che può volare se ha un giramento di testa! Così come non si può tenere, usare o spacciare, nel passo successivo, stupefacenti. Poi si può trovare un accordo per una zona dove mettere qualcuno a lanciare i cori, persone già individuate e conosciute, ma senza rinunciare alla sicurezza ed alle regole".