Iannicelli: "Ma Spadafora è ministro contro lo sport? Nel calcio 250mila persone quasi sottopagate!"

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto a Canale 21 per commentare le parole di Spadafora: "Sono in disaccordo sulla sua gestione mediatica. Preso da un furore ideologico, con un 'no' secco a tutto, il ministro forse vuole dimostrare la sua purezza rispetto al calcio che egli rappresenta come un carrozzone miliardario di personaggi viziati e privilegiati. Qualcuno ce n'è, perché c'è talento e ingaggi importanti, ma poi ci sono anche 250mila persone che vivono di uno stipendio dignitoso e spesso sono anche sottopagati. Allora, caro ministro, di cosa stiamo parlando? E' il ministro dello sport e del calcio o il ministro contro lo sport e contro il calcio?".