Marelli: "Couto rischia su Lang, ma il Var non può intervenire! Gol annullato? Vi spiego"

vedi letture

Luca Marelli analizza gli episodi arbitrali di Napoli-Como. L'ex arbitro si sofferma sul contatto Couto-Lang e sul gol annullato a Lobotka nel finale.

Non sono mancati gli episodi da moviola nella sfida del Maradona vinta dal Como contro il Napoli. Nel post-partita Luca Marelli, ex arbitro e commentatore arbitrale di DAZN, ha fatto chiarezza sulle situazioni più discusse. A partire da quanto accaduto prima del gol di Baturina: "C'era un'azione pericolosa per il Napoli fermata dall'arbitro. Non avevamo capito di cosa si trattasse, poi abbiamo visto che era un fuorigioco. E non c'entra nulla il tocco di Couto, non è influente".

Marelli sul contatto Couto-Lang: "Poteva starci il calcio di punizione"

Marelli ha poi analizzato un episodio avvenuto nel finale della prima frazione: "Sul finire di primo tempo c'è un contatto tra Couto e Lang. Couto rischia molto, ma il fallo nasce fuori area. Poteva starci il calcio di punizione, ma è fuori area e il VAR non può intervenire". Nessuna possibilità, dunque, di una revisione al monitor per l'arbitro.

Gol annullato a Lobotka: "Lucca è in fuorigioco, ma Chalobah rischia il rigore"

Infine l'episodio nel finale, con la rete di Lobotka non convalidata: "Lucca prende posizione su Chalobah e fa la sponda per Lobotka che segna. Ma è fuorigioco di Lucca. Se non ci fosse stato fuorigioco, Chalobah avrebbe rischiato anche il rigore perché trattiene tanto Lucca". Una posizione irregolare che precede quindi l'eventuale fallo del difensore del Como e rende corretta la decisione finale.