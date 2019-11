Iannicelli realista: "Ottavi Champions e attaccati al quarto posto per Natale sarebbe già tanto"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato del momento del Napoli: "Il Napoli è in una situazione impensabile ad inizio stagione. Per qualità doveva stare in scia a Inter e Juve, ma le ragioni sono tante, da un mercato non all'altezza, incertezze dell'allenatore, il calo di condizione di alcuni elementi importanti, qualche decisione arbitrale sbagliata, la componente balistica con i legni che sono tiri sbagliati e tante altre cose che ci devono portare a dire che il pareggio di Milano è positivo rispetto al Genoa. Quella gara mi aveva terrorizzato, fu davvero piatta, ma anche rispetto all'impegno di alcuni come Allan che è stato il migliore dopo quella rivolta che l'ha visto tra i protagonisti. Dobbiamo renderci conto che non siamo in una situazione normale, ma in una che non s'è mai verificata nel professionismo, ma forse neanche nelle categorie inferiori. La risposta perciò la giudico positiva, ora bisogna capire la società cosa farà.

La punizione la squadra la deve ricevere, è chiaro, ma c'è quella da 10, 100 o 1000. Il percorso è delicato per la società, non c'è un manuale per una situazione così, ma il club non può non attivare questa iniziativa, ma la società deve far capire alla squadra che si esce solo tutti insieme da questa situazione. L'esperienza che può dare Ancelotti non la si trova sul mercato, affidare questo guazzabuglio ad uno con meno esperienza e qualità ed autorevolezza avrei molte remore. Intanto il Napoli deve andare agli ottavi e con le prossime quattro sfide con le medio-piccole può accorciare sul quarto posto. Arrivare a Natale a -2 -3 dal quarto posto resta una bestemmia, ma in queste condizioni è già tanta roba".