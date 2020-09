Iannicelli: "Si poteva tranquillamente evitare l'esame farlocco di Pirlo"

Il giornalista di Canale 21 Peppe Iannicelli è intervenuto nel corso di 'Campania Sport': "A me non piace un Campionato che inizia col calciomercato ancora in corso, è un'anomalia da correggere. L'esame farlocco di Pirlo per il patentino da allenatore poteva essere tranquillamente evitato, si dovrebbe stabilire che chi vince il Mondialie può allenare direttamente in Serie A".