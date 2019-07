Iannicelli su Mertens: "Ci vuole prudenza nelle dichiarazioni, vorrei vedere se arrivasse la Juve su Dries..."

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha così commentato le parole di Mertens: "Vorrei chiedere a Mertens: se fosse arrivata un'offerta seria da parte della Juve avrebbe fatto lo stesso il principe regnante al Napoli? Ai professionisti del calcio suggerirei sempre di essere prudenti nelle loro dichiarazioni. Non dite mai non andrei in quel posto perché domani mattina potreste dover fare le valigie e raggiungerli".