Iannicelli suona l'allarme: "Il Napoli sembra aver smarrito le certezze! Quanti errori..."

Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto a Canale 21 per commentare la vittoria del Napoli sul campo del Lecce: "Il Lecce è sembrato più in partita rispetto al Napoli, almeno nell'approccio. Tanti non erano in condizione e ho visto diversi errori nei passaggi e negli appoggi che mi avevanoo sorpreso negativamente già col Milan. Questo non fa ben sperare per la Champions, sembrano smarrite le certezze che rendevano il Napoli una macchina da guerra".