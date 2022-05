Iezzo: “E’ normale che i tifosi si aspettino di più dopo 13 anni di fila in Europa”

Ne è convinto l'ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, intervento a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Tutti parlavano della Champions, ma quando arrivi al punto di poterti giocare le tue carte per lo scudetto, la squadra è venuta meno. Ma dopo essere arrivati per 13 volte consecutive in Europa, è normale che i tifosi si aspettino di più". Ne è convinto l'ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, intervento a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. "Ci sono stati anche problemi fisici, gli azzurri non hanno prodotto il calcio brillante di qualche mese prima. Non sono stati bravi ad approfittare degli svarioni di Inter e Milan - ha sottolineato l'ex portiere - e sono sempre mancati i giocatori di esperienza che ti prendono per mano nei momenti difficili. Ma ci vogliono i soldi per comprarli e non garantiscono plusvalenze".

Sul poco utilizzo di Mertens da parte di Spalletti, per Iezzo "il Napoli si può permettere di giocare con due attaccanti, anche perché ha un difensore come Koulibaly. Forse Spalletti ha pensato agli equilibri e i risultati non hanno dato ragione". Per Meret, l'ex estremo difensore ha avuto parole al miele: "A mio avviso ha grandissime qualità, poi ci sono altre dinamiche, come queste costruzioni asfissianti dal basso che ti portano ad avere dei rischi. Quando Alex gioca, pensa sempre di dover dimostrare qualcosa. Se il Napoli non ci punta - ha concluso Iezzo - è giusto che cambi aria".