Iezzo esalta Meret: "Tra i migliori in Serie A! Vista quella parata alla Garella?"

vedi letture

Gennaro Iezzo, allenatore della Primavera del Benevento, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A Benevento ci sono diversi portieri bravi anche nel settore giovanile. In prima squadra c’è Nunziante che è un fenomeno, penso sia di un livello superiore. Vigorito investe moltissimo sui giovani, ha cambiato rotta da qualche anno, ora s’è stancato di prendere figurine, è più contento se riesce a portare ragazzi dal settore giovanile alla prima squadra. Ci sono 8 ragazzi in prima squadra che arrivano dal nostro vivaio. Lavorare con dei giovani che ti seguono a mille e che ti danno soddisfazioni è molto importante.

Meret? Conte lo ha fortificato. Insieme a Carnesecchi è tra i migliori italiani, la nostra scuola sta tornando di moda. Alex sta in un momento strepitoso, domenica ha fatto una parata di piede stupenda. La poteva prendere solo coi piedi, non aveva il tempo di reazione per andarci con le mani, ha fatto una parata alla Garella. Anche mentalmente è più tranquillo e lo sta dimostrando a suon di prestazioni. Centro sportivo? E’ arrivato il momento di investire da parte della SSC Napoli, in Campania abbiamo anche un grandissimo valore umano. Fratelli Esposito? Non solo i soli, cito Donnarumma, Mirante e Quagliarella. Tra Napoli e provincia immagiamo quanti talenti ci sarebbero. De Laurentiis deve capire che bisogna capire sul settore giovanile”.