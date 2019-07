Iezzo: "Icardi ideale per il Napoli di Ancelotti, ma c'è un aspetto che lo penalizza..."

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: "E' una grande soddisfazione per noi vedere che due ragazzi di Scafati, Francesco e Marco Fiore che stanno a Castellammare da 2 anni, avranno l'opportunità di andare nella cantera del Barcellona.

Icardi in area non perdona ed è l'ideale nel Napoli di Ancelotti, ma è un giocatore discontinuo e questo lo penalizza, Fa il fenomeno in alcune partite, ma poi magari sparisce per una parte di campionato e quindi deve cambiare mentalità".