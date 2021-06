Iezzo promuove Sirigu: “E’ la soluzione giusta come vice Meret. Su Sepe…”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli e ha commentato le ultime voci di mercato su chi andrà a ricoprire il ruolo di vice Meret: "Sirigu potrebbe essere la soluzione giusta per fare il secondo portiere al Napoli perché non ha pià nulla da chiedere alla sua carriera e potrebbe rimanere in panchina. Sepe? Spero che vada a giocare perché ne ha bisogno".