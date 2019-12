Iezzo vota i migliori portieri azzurri del decennio: "Reina e Meret su tutti"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, che ha commentato gli estremi difensori avuti in azzurro in questo decennio: “Reina e Meret credo siano stati i due migliori portieri del Napoli nell’ultimo decennio. De Sanctis pure ha fatto molto bene, ma in Meret vedo qualcosa di eccezionale e può diventare uno dei più forti per caratteristiche e personalità".

LA FIGURA DI GATTUSO - "Gattuso si fa sentire, non sta mai fermo e trasmette sempre grinta. Ci vorrebbe qualche giocatore in campo dalla sua personalità di Gattuso. Il Milan di Gattuso mi piaceva e mi divertiva, non come il Napoli di Sarri, ma subito dopo per cui credo che a Napoli potrà fare un grandissimo lavoro”.