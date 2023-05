Il baby-talento Ambrosino: "Il ritiro col Napoli sarebbe un sogno. Ho grande rapporto con Spalletti"

Il talento Giuseppe Ambrosino, di proprietà del Napoli e in prestito al Cittadella, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.





Il talento Giuseppe Ambrosino, di proprietà del Napoli e in prestito al Cittadella, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

Giuseppe, ci spera o ci crede?

"Entrambe. Anche perché sono molto tifoso, come tutta la mia famiglia, e infatti molto contento dello scudetto. Con i napoletani ho un ottimo rapporto, mi hanno sempre dimostrato affetto da quando ero in Primavera e tuttora mi arrivano messaggi".



Sogna di fare il ritiro con i campioni d’Italia e giocarsi la sua occasione?

"Magari, sarebbe un sogno, come lo è stato l’anno scorso".



Che stagione ha vissuto?

"All’inizio è stata dura perché al Como non ho fatto i minuti che pensavo. Al Cittadella invece sono stato meglio, grazie alla società che mi ha dato fiducia e ai compagni".

Il suo legame con Spalletti?

"Ho avuto un ottimo rapporto, per quel poco che siamo stati insieme. Sono molto contento del risultato del Napoli, se lo merita: è una grande persona e un ottimo allenatore. Tutti hanno visto che il suo calcio è favoloso, il Napoli ha fatto una stagione clamorosa grazie a lui che fa giocare i calciatori in modo eccezionale".



Dopo questa esperienza, in cosa si sente più cresciuto?

"Nella corsa e nel carattere in campo. Poi sono più propenso al sacrificio rispetto a prima".