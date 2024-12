Il bordocampista Dazn di Napoli-Lazio: "Ingenerosa la reazione al cambio di Lukaku"

Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN, bordocampista in Napoli-Lazio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku? Non ho sentito indicazioni di Conte a Lukaku ieri, ho visto meno comunicazione con lui. Ciò non vuol dire che sia sbagliato da parte di Conte, ma ieri c’era meno interazione tra i due e forse il clima non aiutava, oltre che l’avversario. Ieri ho visto una delle migliore squadre dal punto di vista dell’organizzazione, è stata una partita perfetta per la Lazio. Hanno sbagliato veramente poco ieri, Zaccagni ha stoppato una palla che scendeva da 50 metri ed anche quella palla è stata gestita bene.

Il rendimento di Lukaku? E’ stata brava la Lazio, abbiamo registrato una grande imprecisione nei cross da parte del Napoli. I fischi che sono arrivati per lui non li capisco, per me il cambio di Lukaku è arrivato troppo tardi. In quella partita non poteva rendere anche per come la Lazio s’è messa in campo. Mi aspettavo Simeone dieci minuti prima, secondo me sono stati ingenerosi i fischi per Lukaku. Ci si aspettava di più dal belga, ma i fischi me li aspetto in altri stadi e non a Napoli. A Torino Lukaku è stato encomiabile per il lavoro sporco che ha fatto. Ad un certo punto McTominay gli dà una palla sbagliata in profondità e lui non ci arriva, ma la colpa era di McTominay. In questo momento in A non ci sono attacchi che fanno bene grazie al loro 9”.