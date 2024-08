Il Chelsea apre a Osimhen? Maresca: "Se ci sarà possibilità di prendere un '9' lo faremo"

Il Napoli è in trattativa da tempo ormai per regalare ad Antonio Conte Romelu Lukaku. Ma nelle conversazioni con il Chelsea si potrebbe parlare anche di Victor Osimhen, a cui piacerebbe molto trasferirsi in Premier League e soprattutto ai Blues. E adesso i Blues aprono alla possibilità di prendere un centravanti.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore Enzo Maresca ha risposto a una domanda proprio su questo tema, esprimendosi così: "Se avremo la possibilità di portare un nove che possa aiutarci e fare la differenza... allora ci proveremo".