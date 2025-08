Il complimento più bello? Rrahmani: "Che ho vinto 2 Scudetti come Diego..."

Grande entusiasmo a Castel di Sangro per l'evento in piazza con quattro azzurri a rispondere alle domande dei tifosi e che vi abbiamo offerto live. Lorenzo Lucca, Sam Beukema, Amir Rrahmani e Luca Marianucci hanno risposto anche alla domanda dei tifosi sul complimento più bello che hanno ricevuto..

Marianucci: "Il complimento più bello? Quando un compagno della tua età viene e ti dice di stimarti come persona, è una delle cose più belle da ricevere". Beukema: "Qualche amico mi ha detto che anche se gioco al Napoli non sono cambiato come persona: io sono e resto Sam, non cambio". Rrahmani: "A me dissero che avevo vinto due scudetti come Maradona, ed è una cosa importante". Lucca: "Fin da quando ho iniziato a giocare non ho mai cambiato il mio atteggiamento, chi mi è stato vicino mi ha sempre detto di non smettere di avere l'atteggiamento giusto".