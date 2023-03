Il ct Mancini a Dazn: “Il Napoli fa un calcio internazionale, Spalletti è straordinario! Su Raspa…”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, presente in collegamento negli studi di DAZN, ha parlato di vari temi

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, presente in collegamento negli studi di DAZN, ha parlato di vari temi, a cominciare dal Napoli e dalle nostre squadre in Europa: "Le partite europee hanno un peso, è certo. Mi sembra che questo avvantaggi il Napoli, che va liscio fino alla fine. Per la Champions, 4-5 squadre dietro lì, un po' di fatica però la fanno. Il Napoli gioca benissimo. Fa un calcio internazionale. Ha trovato due, tre giocatori che stanno facendo davvero bene. Con un gruppo lì da anni, hanno trovato un equilibrio incredibile, credo meritino tutto quello che sta arrivando. Kvara come Mancini? Beh, in attacco sono fortissimi...".

Da chi si aspetta qualcosa di importante in attacco?

"La speranza è che quelli che in questi momenti giocano un po' meno possano affermarsi. Raspadori per noi è importante ma non gioca molto, Scamacca viene da un infortunio e non gioca spesso. Se giocano riescono a migliorare, anche se all'inizio faranno degli errori, ma poi diventeranno giocatori importanti. Abbiamo questi in questo momento, compreso Gnonto. Non c'è una grande scelta. Zaniolo? Non possiamo valutarlo come centravanti".

Retegui sarà convocato?

"Sì, lo stavamo seguendo da tempo. È un ragazzo gioovane che gioca titolare da due anni nel campionato argentino. Ha qualità che a noi mancano, pensavamo che non volesse venire ma ha detto subito di sì e lo abbiamo convocato".

I tecnici di Serie A aiutano il suo lavoro da ct?

"Tutti gli allenatori vogliono giocare in attacco, avere organizzazione ed empatia con i giocatori. A volte ci si riesce, altre no".

Pochi giocatori impiegati in Serie A.

"Questo è un problema che ci portiamo da diverso tempo, dobbiamo trovare le soluzioni ma lamentarsi non porta a nulla. I club fanno le loro scelte, così come gli allenatori".

Quanta fiducia ha in Zaniolo?

"I ragazzi giovano sono sempre centrali e importanti, ma dipende da loro. Si può migliorare, facendo anche fatica, ma può fare meglio e diventare un giocatore importante. Sia lui che gli altri non devono mai mollare".