Il doppio ex Altafini: "Napoli avversario più duro per la Juve, Conte è formidabile"

Per parlare del big match tra Napoli e Juventus, in programma in serata al Maradona, non ci può essere persona migliore di un grande doppio ex come Josè Altafini. In un'intervista a Tuttosport, ha toccato vari temi tra cui i tanti infortuni con cui deve convivere Antonio Conte: "Questo è l’avversario principale e più duro da battere. Antonio è formidabile e ha trovato una valida soluzione col cambio di modulo, ma ha fuori tutto il centrocampo. Senza infortuni il Napoli può rivincere lo Scudetto. Se però ogni settimana perde un giocatore, la questione si complica". Viste le tante assenze, nel Napoli ma anche nella Juve, è inevitabile parlare di mercato. Un nome caldo è quello di Frattesi, che sembra essere in uscita dall'Inter: "Sarebbe l’ideale più per la Juve. A Napoli si troverebbe chiuso da Anguissa; mentre da Spalletti, come già accaduto in Nazionale, verrebbe valorizzato al massimo. Frattesi è forte ma all’Inter ha poco spazio: necessita di giocare e lo vedrei bene in bianconero".

In casa Juve, infine, una grana è data dall'assenza di Vlahovic: "Rappresenta una brutta tegola: stava giocando benissimo e finalmente era diventato il trascinatore della squadra. La sua mancanza si farà sentire, però ho fiducia in David. Il canadese in Francia ha sempre fatto tanti gol e non può aver disimparato come si fa a segnare. Li farà anche in Italia, a patto che gli venga data fiducia per 6-7 partite di fila. Non si può giudicare un centravanti in base a pochi minuti o a qualche spezzone. Gli allenatori hanno fretta e poca pazienza, ma le punte per esprimersi al meglio hanno bisogno di fiducia e continuità".