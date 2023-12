Il doppio ex Colonnese: "Brividi per la fase difensiva azzurra ed ora arriva la coppia top della A"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Ciccio Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter.

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Ciccio Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter: "I tifosi del Napoli hanno ragione ad avere i brividi per la fase difensiva della squadra, soprattutto ora che arriverà l'Inter. Lautaro e Thuram sono la migliore coppia offensiva del campionato e sarà un banco di prova difficilissimo per la retroguardia del Napoli. Manca anche un terzino sinistro di ruolo e questo si farà sentire, sia in fase offensiva che difensiva. L'Inter spinge molto sugli esterni. Il Napoli ha sempre difeso a memoria, quest'anno ci sono delle sofferenze dovute anche alla partenza di Kim. Poi in tanti non stanno tenendo fede al rendimento dello scorso anno. Il Napoli soffre molto al centro, dopo Kim non ha chi aggressivo da accorciare bene alle spalle della mediana.

Ostigard? È un marcatore a tutto campo, che perde però nel lavoro con la palla. Kim era l'ideale perché era capace di fare bene tutto quello che serviva al reparto. È presto ora per valutare il lavoro di Mazzarri. Contro Atalanta e Real ha fatto bene, ma ha comunque sofferto. Ci vuole equilibrio ora, ma la situazione sta andando già meglio rispetto a quanto visto con Garcia. Per ritrovare un Napoli da Scudetto occorre tempo e c'è il rischio che non riaccada".