Il doppio ex Dossena: "Sorpreso da Kim e Kvaratskhelia, di solito ci vuole più tempo per adattarsi"

Andrea Dossena, ex esterno mancino sia del Napoli che del Liverpool, ha parlato della partita e non solo ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Credo che l’ambiente di Anfield sia difficile da ritrovare altrove e quindi talvolta il Liverpool appare spaesato. Succede spesso, non solo a Napoli. Però il valore della squadra di Klopp è elevato e quindi guai a sottovalutarla.

La squadra azzurra è cambiata molto ma alla fine nei titolari ha modificato soltanto un paio di pedine che si sono ben innestate. Ecco, quello che mi ha sorpreso è stata la velocità di adattamento di Kim e Kvaratskhelia perché in genere occorre tempo per capire il calcio italiano ed invece loro lo hanno “digerito” in fretta".