Il doppio ex Fonseca esalta Conte: "Un gran 'cagac***i', ma un esempio"

L'ex attaccante di Napoli e Juventus Daniel Fonseca, oggi procuratore, ha rilasciato una intervista a Tuttosport oggi in edicola per parlare della sfida di domani al Maradona fra le squadre di Antonio Conte e Luciano Spalletti.

Proprio riguardo a Conte, con il quale ha condiviso lo spogliatoio, l'uruguaiano ricorda: "Era una macchina da guerra, un grandissimo “cagac...” quando c’era allenamento", assicura. Insomma, un aspetto che non ha cambiato nemmeno un po' nel salto dall'altra parte, dal campo alla panchina: "Era semplicemente un esempio. Non diceva mai stupidaggini, ogni parola era un pugno sullo stomaco. Ho capito perché è di- ventato un grandissimo allena- tore: aveva un carisma da trascinatore già in campo". Infine sottolinea come l'allenatore degli azzurri sia anche un profilo invidiato all'estero: "Conte è un grandissimo, un allenatore che tutto il mondo invidia al Napoli".

Belle parole dedicate anche al rivale bianconero, Luciano Spalletti, che vede come garanzia per le speranze di risalita, anche a breve termine, che ha la Juventus: "Lui può farti vincere lo scudetto, a Napoli ha già fatto grandi cose. Quando vinci gli avversari ti guardano con occhi diversi, riesci ad incutere tanto timore".