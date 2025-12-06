Pardo: "3-5-2 con Lukaku? Non credo Conte cambierà, ora in tanti hanno giovamento"

vedi letture

Il giornalista Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di Fantacalcio.it, ha parlato di un possibile cambio di sistema di gioco nel Napoli con il ritorno di Romelu Lukaku: "Il 3-5-2 mi sembra impegnativo. Bisogna vedere innanzitutto come torna Lukaku… sapete quanto io sia ‘lukakiano’, ma bisognerà vedere le condizioni fisiche. Hojlund sta facendo benissimo, anche se il gol gli manca da un po’, però secondo assist ed altra prestazione molto positiva contro la Roma. Quindi bisognerà capire questa cosa qui, in generale e in assoluto io non lo posso escludere, soprattutto in certe partite anche se è un tandem pesante, che a quel punto deve essere supportato da una squadra molto equilibrata.

In questo momento, vista l’esuberanza in positivo di Neres io direi che si rimane così, perché Neres in questo momento dà veramente una marcia in più. E soprattutto questo tipo di modulo aiuta tanti altri giocatori di cui si parla poco, ma che stanno trovando veramente giovamento da questo cambio tattico. Di Lorenzo era veramente in difficoltà un mese fa, ora con i tre dietro sta facendo benissimo. Olivera che era un giocatore uscito dai radar, perché Spinazzola stava facendo bene ma anche perché era in difficoltà con la soluzione tattica precedente, invece in questo contesto qui riesce a far bene. Ad oggi le note positive mi sembrano nettamente di più di quelle negative e quindi non credo che cambierà”.