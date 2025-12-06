Cagni: "È la Juve che deve dimostrare! Il Napoli ha problemi, ma Conte sa risolverli"

L'allenatore Gigi Cagni è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, per parlare dei temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli-Juve, la partita verità?

"Sono curioso di vedere la Juve, è lei che deve dimostrare qualcosa. Il Napoli ha alcuni problemi, ma Conte è da un anno e mezzo li e sa risolvere certe cose. E' la partita più importante per capire che Juve è".

La Roma deve credere allo Scudetto?

"Ho parlato con Ranieri, è una squadra che quest'anno non so che farà, ma mi diverte. Avrà momenti anche difficili, se vanno in Champions fanno un'impresa, a meno che non prendano qualcosa a gennaio, ma sarà una storia lunga, bella. Sono due personaggi, Ranieri e Gasperini, che hanno fatto il calcio. Sono una certezza".

Cosa ci dice sulla sua autobiografia uscita da poco?

"Felice di aver realizzato una cosa che mai avrei sognato di fare. Quando scrivi un libro è un'esperienza gratificante. Ci sono voluti quasi due anni, fatti di ricerche, memorie, sono molto contento di questo. Il titolo è un termine dialettale che vuol dire arrangiati, che è il mantra della mia generazione, quello che ti dicevano certi genitori...oggi i genitori devono far capire che non è così semplice la vita, che servono sacrifici".