Scontro Sabatini-Zazzaroni: "A Conte gli è venuto per caso il 3-4-2-1", "Allena da 17 anni!"

vedi letture

Botta e risposta acceso su Antonio Conte a Numer1 Podcast, dove i giornalisti Sandro Sabatini ed Ivan Zazzaroni si sono scontrati nella discussione sul nuovo sistema tattico adottato dall'allenatore del Napoli.

Prima l'attacco di Sandro Sabatini: "Ragazzi, gli è venuta una formazione per caso! Antonio Conte, è la formazione giusta sì, ma gli è venuta per caso perché si è fatto male De Bruyne, Politano era inguardabile… Entra Neres che diventa determinante, fa la difesa a tre che diventa determinante. Neres lo ha utilizzato l’anno scorso, quest’anno non lo aveva utilizzato".

Poi la risposta di Ivan Zazzaroni: "Antonio Conte dopo 17 anni fa le cose per caso?! Non hai capito, gli allenatori devono risolvere i problemi e li risolvono con la strategia, con la tecnica, con l’impiego. A parte che Neres l’ha utilizzato già lo scorso anno, poi quest’anno c’era e l’ha messo anche dentro, più di Lang evidentemente. Ha fatto un Napoli completamente diverso davanti. Con la Roma ha vinto 1-0 e nel secondo tempo non ha tirato in porta, diciamolo. Però è un Napoli meno esterno - perché Politano è un attimo fuori e rifiata - ed è un Napoli che risolve le partite e quindi cosa gli vuoi andare a dire”.