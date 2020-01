Il doppio ex Guerini: "Napoli si focalizzerà sulla Champions, Fiorentina ha un attenuante"

Vincenzo Guerini, doppio ex di Napoli e Fiorentina ed ex club manager viola, ha parlato delle due squadre ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi aspettavo il cambio di allenatore al Napoli, considerando che c'era Ancelotti in panchina. Ora al Napoli resta la grande occasione della Champions e si focalizzerà su questa competizione. Anche per la Fiorentina non m'immaginavo un avvicendamento in panchina, anche se in questo caso la squadra è stata costruita all'ultimo e questo è un grande attenuante".