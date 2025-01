Il doppio ex Magoni: "L'Atalanta resta squadra d’assalto, Napoli cambiato molto dall'andata"

vedi letture

“Se si è arrivati a una rottura tra Kvaratskhelia e il Napoli qualcosa è mancato – ha detto l’ex mediano di Napoli e Atalanta e dirigente sportivo Oscar Magoni a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ma il club incassa una cifra importante. Sotto il profilo emotivo i tempi non sono proprio quelli giusti per una cessione del genere, però non sarà l’ultima volta. Nel calcio ognuno pensa ai propri interessi. Dispiace per i tifosi, che vivono di sogni e passioni. Se penso al mio percorso io lasciai il Bologna in serie A per venire a Napoli in serie B. Sono cambiati i tempi, evidentemente.

La gara di domani con l’Atalanta è interessante: la Dea sta bene e resta una squadra d’assalto, di corsa, di pressione offensiva, gli azzurri sono molto cambiati rispetto al pesante ko dell’andata. C’è grande curiosità nel vedere questa partita. Bisogna abbinare una partita di grande intensità alla giusta attenzione in retroguardia. La difesa del Napoli dovrà reggere l’urto dell’attacco della Dea che ha sempre segnato in casa. Mi incuriosisce Neres, che ha ottima tecnica e uno strappo notevole, può spostare gli equilibri, anche nella gara di domani”.