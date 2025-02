Il doppio ex Marchesi: "L'Inter ha giocatori abituati a certe pressioni, ma sabato sfida alla pari"

Rino Marchesi, ex allenatore di Napoli e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKissNapoli.it: “Contro l’Inter quale impostazione tattica per il Napoli? Credo che Conte ne sappia più di noi ma nonostante gli infortuni e la rosa non lunghissima il Napoli ha comunque grandi giocatori e può variare tra più moduli tattici. Sia in attacco che in difesa le soluzione tattiche a disposizione di Conte sono varie, a maggior ragione con i rientri di Spinazzola e Olivera.

Pronostico? Posso dire che nonostante le ultime vittorie l’Inter non favorita sabato. Se la giocheranno alla pari non fosse altro per i risultati ottenuti sinora dalle due compagini.

Corsa Scudetto? Gli impegni dell’Inter sono una variante che può incidere. Di sicuro rispetto a Napoli e Atalanta l’Inter può alternare più giocatori ma qualche difficoltà può trovarla dovendo far ruotare tanti giocatori. L’Atalanta la vedo nella lotta Scudetto ma aspettiamo ancora qualche altra partita per capire se anche loro possono reggere fino alla fine.

Come valuto Lukaku sinora? Ha qualità fisiche incredibili oltre che tecniche ma al momento non è brillante in campo. In zona gol si fa sentire a sprazzi ed anche tatticamente non sta risultando utile come ci si aspettava.

Punti forti dell’Inter? Davanti e a centrocampo l’Inter è forte e ha calciatori abituati a certi palcoscenici e certe pressioni. Se proprio devo fare due nomi dico Calhanoglu e Lautaro sono loro le punte di diamante dei nerazzurri”.