Il doppio ex Policano: “Napoli, che carattere nelle difficoltà! Conte come Bianchi in un aspetto”

Roberto Policano, doppio ex di Napoli e Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento degli azzurri, che domani al Maradona sfideranno i granata di D’Aversa: “Napoli-Torino sarà una partita importante. Bisognerà capire come continuerà a performare la squadra granata con D’Aversa: la prima partita non è probante. Il Napoli ha perso giocatori importanti, di qualità ma è riuscita con carattere e volontà a fare punti. Gli azzurri sono oramai abituati a questa emergenza continua, il DNA dei giocatori rispecchia quello di Conte: non mollano mai, stanno sempre in partita. Quindi il Napoli parte ovviamente favorito nonostante l’emergenza a centrocampo”.

Analisi dei singoli e prospettive delle squadre

Policano ha poi approfondito il rendimento di alcuni giocatori e l’andamento dell’Inter: “Olivera non ha fatto male, neanche come difensore centrale pur non essendo il suo ruolo naturale. Conte forse cerca giocatori che diano più intensità, strappi e ripartenze. Giocatori alla Spinazzola, per intenderci. Serve questo tipo di giocatore in partite un po’ bloccate, capaci di offendere e creare occasioni”.

Sul campionato, ha aggiunto: “L’Inter è molto continua, non sta offrendo prestazioni altalenanti. Il Milan pur avendo vinto tante partite, è comunque seconda. Questo dimostra quanto sia fondamentale, in ottica vittoria del campionato, dare continuità ai risultati, cosa che l’Inter – a differenza dello scorso anno – sta facendo”.

Infine, Policano ha elogiato alcune individualità del Napoli: “Santos giocatore sudamericano classico, mi ha fatto veramente piacere vederlo fare buone prestazioni fin da subito. Di solito occorre più tempo per l’inserimento ed invece credo si sia adattato bene. Ha margini di crescita, lo farà con il lavoro, ma ha qualità importanti e lo sta già dimostrando”.

Sul lavoro di Conte ha aggiunto: “Bianchi voleva giocatori di qualità, di temperamento, di carattere. In questo è simile a Conte. Gomes del Wolwerhampton ha buone qualità, può far bene a Napoli. Chi viene dalla Premier sta facendo molto bene in Italia”.