Mauro non ci sta: “Ridicolo che Bastoni venga fischiato ovunque! L’errore l’ha fatto Chivu…”

Massimo Mauro, intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è tornato sul caso che coinvolge Alessandro Bastoni, finito nel mirino dei tifosi avversari dopo l’episodio con Kalulu in Inter-Juventus. L’ex giocatore di Napoli e Juventus ha giudicato eccessive le contestazioni ricevute dal difensore nerazzurro nelle trasferte di Lecce e Como: “Il fatto che Bastoni venga fischiato ovunque è un po’ ridicolo - ha esordito -. A questo punto bisognerebbe fischiare il 60-70% dei calciatori...”.

Il caso Bastoni e le critiche a Chivu

Secondo Mauro, la vicenda si è ingigantita soprattutto perché nell’episodio fu espulso Kalulu. L’ex calciatore riconosce comunque che l’esultanza di Bastoni non sia stata opportuna, ma ritiene esagerato continuare a punirlo con i fischi: “Poi che Bastoni abbia esultato… - prosegue -. Non si fa, è chiaro, ma non si può nemmeno pagare per tutta la vita, è ridicolo. Continuo piuttosto a sostenere che si è sbagliato nel non aver ammesso subito che era stato fatto un errore grave. E mi riferisco alle parole di Chivu in quel post partita. Ero un estimatore del Chivu allenatore e comunicatore perché fin dall’inizio ha provato ad avere un approccio diverso sulle cose che accadono in campo. Ha tentato di essere sportivo anche quando le decisioni arbitrali erano sfavorevoli ma con la vicenda Bastoni non ci è riuscito. E non so perché. Ci sono rimasto male quando ho sentito dirgli che il problema era Kalulu che aveva messo la mano addosso al suo giocatore”.