Sal Da Vinci su Cazzullo: "La mia canzone parla d'amore, non rispondiamo alle provocazioni!"

Le polemiche seguite alle dichiarazioni del giornalista Aldo Cazzullo sulla canzone di Sal Da Vinci, vincitrice del Festival di Sanremo, non trovano sponda nell'autore stesso. L'artista napoletano, infatti, ha voluto smorzare i toni, senza dare importanza a Cazzullo e a quanto scritto nel suo editoriale. Così Sal Da Vinci ha risposto sulla questione:

"A volte la mente genera delle cose un po' strane. Io ho semplicemente portato una canzone che parla d'amore. Se poi l'amore è una cosa violenta, allora forse probabilmente siamo nel mondo sbagliato. Ve lo chiedo con umiltà: non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte. Non serve a niente, solo a dare qualche like in più a qualcuno. Pensiamo alla musica e pensiamo a tutta la bella gente di questa terra".