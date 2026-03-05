Manfredi: "Restyling Maradona aprescindere da Euro2032! Salvaguardiamo nostro patrimonio"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Festeggeremo Sal da Vinci in maniera ufficiale mercoledì prossimo in comune, c’eravamo sentiti prima che salisse sul palco e gli avevo dato il mio in bocca al lupo, è stata una grande gioia per tutti.

Le parole di Cazzullo? Non ho condiviso il suo giudizio, dare dei pareri cosi sbrigativi può far dispiacere. E’ difficile comprendere come a Napoli, cultura alta e popolare siano connesse tra di loro, questa è una grande forza e dobbiamo rivendicarla. Siamo pronti ad accogliere Cazzullo a Napoli, lui ama la città ed è un mio amico, lo faremo ricredere anche su Sal da Vinci! Oggi la scena artistica nazionale è condizionata da Napoli e ne dobbiamo essere orgogliosi. Siamo una capitale nei fatti, ma per essere capitale ci vuole una classe dirigente all’altezza e un popolo, credo che i napoletani lo stiano facendo e lo devono fare sempre di più.

Lo Stadio Maradona è un patrimonio della città e dobbiamo salvaguardarlo e valorizzare indipendentemente dagli Europei abbiamo preso un impegno e lo manterremo. Ospedale Monaldi? Dobbiamo avere rispetto e non generalizzare, dobbiamo difendere la qualità della nostra classe medica altrimenti facciamo il bene di chi vuole il male della nostra Regione e della nostra città. Ci vuole fermezza nel trovare responsabilità, ma anche tanta riconoscenza verso i nostri medici”.