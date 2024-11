Il doppio ex Scarnecchia: "Domenica sfida affascinante. Conte? Mi sono totalmente ricreduto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-3° tempo' è intervenuto Roberto Scarnecchia, ex calciatore di Napoli e Roma: "Ad inizio stagione ero scettico sull'arrivo di Conte a Napoli. E' un grande allenatore, ma ho sempre pensato che potesse scappare. Mi sono totalmente ricreduto. Si è imposto con grande personalità e sta trovando una grande stagione.

Lukaku? Sono più fan di Osimhen, ma credo che il belga sia nel contesto giusto. Non è in piena condizione però sa che è fondamentale per questa squadra e spero che presto lo vedremo al top.

Si gioca tanto? Assolutamente si. Ultimamente ci sono allenamenti ridotti e troppe gare ufficiali. Si fa un grande lavoro mentale e fisico e il calciatore ne risente. Soffro quando una mia ex squadra soffre e mi dispiace molto per la situazione in casa Roma. La sfida di domenica sarà affascinante non riesco a prevedere l'esito finale".