Il doppio ex Scarnecchia: "Mourinho fatto arrosto come un pollo. Spalletti è il caviale"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto Scarnecchia, ex giocatore di Napoli e Roma: “Mourinho è come l’arrosto, è caduto come un pollo, è stato fatto arrosto. Spalletti come il caviale, un po’ di caviale su un crostino con il burro ed ecco che hai fatto un antipasto importante per una partita importante. Primo posto da imbattuti, la partita strepitosa di ieri vale tanto, più di un dolce. La sconfitta della Roma non me l’aspettavo, soprattutto la prestazione del Bodo/Glimt. Avrei voluto vedere una reazione diversa dei giallorossi. Fino a che non rientra Smalling la Roma deve mettersi a tre perché manca l’uomo guida. Mourinho però non vuole sentire. La qualificazione è ancora aperta, però è brutto il risultato. Alla fine hai perso tre punti ma in questo modo non va bene. Il tifoso romanista è come quello napoletano, è labile e deve essere così: una domenica sono tutte pippe e quella dopo tutti fenomeni. Converrà trovare una Roma tranquilla perché quando la affronti arrabbiata all’Olimpico è peggio. Le reazioni dei tifosi sono sempre abbastanza imprevedibili, ci può stare che il pubblico anche in caso di svantaggio inciti la squadra. Per quello che ha detto Mourinho chiederei subito spiegazioni da giocatore, ma è una questione di carattere”.