Il doppio ex Schwoch: “Piazze imparagonabili, a Napoli ho ricevuto più di quanto abbia dato”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Centrale

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Centrale: "Napoli-Torino? Partita difficile perché i granata cercheranno di pressare alti, togliere respiro, se stanno bene fisicamente. Il Napoli è bravissimo a palleggiare e se il Toro sbaglia qualche tempo è rischioso. Torino è una piazza importante come Napoli, ma se mi chiedono del rapporto con la città, con la gente, con il calcio, le due cose non sono paragonabili. A Napoli è difficile trovarsi male, è una delle piazze più importanti in assoluto, mi ha sempre dato più di quanto io abbia dato".