Il doppio ex Ventura: "Simeone molto meglio di Lucca, valeva la pena cederlo?"

vedi letture

Gian Piero Ventura è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Lucca non è nè Lukaku nè Hojlund, poi rispetto alla sua prestazione contro il Torino mi è venuta una riflessione di un allenatore che guarda in condizioni distaccate il match. Simeone l’ho visto molto più determinante rispetto a Lucca, allora ti domandi: valeva la pena cederlo per sostituirlo?

Le grandi squadre devono farti capire che sono grandi squadre, menomale che siamo agli inzii del torneo. Bisogna far vedere che si è con la bava alla bocca, la ferocia sulle ripartenze e sulla riconquista di palla”.