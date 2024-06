Il ds Lupo: "L'arrivo di Conte è il colpo del mercato, attirerà a Napoli giocatori importanti"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo.





TuttoNapoli.net

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo.

Di Lorenzo distratto dalle voci di mercato? "La premessa doverosa è che la Spagna sia una nazionale di un grandissimo livello. Giovanni era nella sua peggiore giornata, ma ha affrontato uno dei calciatori più forti dell'Europeo, inoltre non è stato aiutato né da Chiesa, né da Cambiaso. Ci sarebbe dovuto essere un cambio di assetto tattico per limitare la Spagna sugli esterni. Certo, anche l'aspetto emotivo avrà inciso sulla sua prestazione, ma in minima parte".

Conte al Napoli è il colpo più importante del mercato della Serie A? "L'arrivo di Conte è stato il colpo del mercato per antonomasia, per carisma, esperienza e capacità di fare calciomercato. Un messaggio importante di De Laurentiis alla Serie A, ma anche all'Europa. Conte attirerà calciatori importanti convincendoli a sposare il progetto ambizioso del Napoli".

Pensa sia giusto tenere calciatori forti ma demotivati? "La motivazione è fondamentale nel calcio, dunque se un calciatore non vuole rimanere deve andare via. Preferisco avere un calciatore meno forte ma motivato, piuttosto che uno forte che resta senza voglia. Su questo avrà una grande responsabilità Conte: dovrà guardare negli occhi i suoi ragazzi e capire se sia o meno il caso di continuare a puntare sui ragazzi già presenti nella rosa del Napoli".

Il Napoli potrebbe abbassare la clausola di Osimhen pur di venderlo? "Certo, il momento non è dei migliori per il ragazzo, quindi qualcuno potrebbe offrire meno della clausola. Mi aspettavo più mercato per Osimhen, francamente. Invece mi sembra tutto troppo lento e con poco interesse intorno a lui".