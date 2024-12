Il dubbio di Sosa: "Juan Jesus potrà reggere mentalmente, ma dal punto di vista fisico?"

Roberto 'Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, su Tele A nel corso di A Tutto Napoli ha commentato i temi del giorno in casa Napoli: "Juan Jesus? L’ aspetto mentale secondo me sarà fondamentale, dipenderà molto dal ragazzo. Io non ho dubbi che Juan Jesus abbia una forza psicologica per poter reggere questo momento, perché ha una carriera importante e ha vinto lo scudetto col Napoli, quindi sono convinto che potrebbe reggere dal punto di vista psicologico. Il mio dubbio va sull’aspetto atletico e sul trovare i movimenti giusti con Rrahmani e con il terzino sinistro. Questo tu lo puoi prendere giocando, né Rafa Marin né Juan Jesus hanno giocato in queste 16 partite di campionato. Dal punto di vista fisico qualche perplessità la possiamo avere, perché non ha giocato.

Sul Genoa? Ci ho giocato contro il Genoa quando siamo saliti in Serie A nel 2007, è meraviglioso quello stadio. Io fino a stamattina son stato a Genova e ho avuto l’opportunità di parlare con tifosi e addetti ai lavori: attendono questa partita con grande voglia. Il percoso che sta facendo Vieira nessuno se l’aspettava, ma ha cambiato radicalmente, ed è cambiata anche la proprietà. C’è una nuova motivazione in città e attendono la partita con tanta voglia”.

