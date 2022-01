Il dubbio di Vigliotti: “Continuare a credere allo Scudetto o pensare alla Champions?”

Gianluca Vigliotti durante la trasmissione Il bar dello Sport, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della partita fra Napoli e Bologna: “Il Napoli ritrova i gol di Lozano e consolida in classifica la zona Champions League. Approfittando dello scivolone in casa del Milan, e del pareggio tra a Atalanta ed Inter, accorcia anche il distacco dalla vetta della classifica, ed il prossimo 13 febbraio al Maradona arriva la capolista Inter. Visto il calendario delle prossime partite, è ancora lecito per il Napoli coltivare sogni scudetto? Oppure bisogna esclusivamente pensare a raggiungere l’obiettivo Champions League? Ed ancora, Lozano, visto l’addio di Insigne a fine stagione, può essere considerato il suo naturale sostituito in futuro?“.