Il maestro Ferrigno: “Statuina di Kvara come quella di Messi, non la comprano solo i napoletani”

Marco Ferrigno, maestro presepiale, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: “La statuina di Kvaratskhelia è la più venduta. Non la acquistano solo i tifosi napoletani, ma anche i tifosi del calcio in assoluto, come succede con le statuine di giocatori come Messi. È un giocatore a cui fanno falli di tutti i tipi e non si lamenta mai. C’è stata una signora georgiana che ha comprato tre statuette di Khvicha. A San Gregorio Armeno proveremo a fare questo senso unico alternato con l’aiuto delle persone. Il corniciello porta fortuna. Il clima attuale? Eh vabbe, faremo babbo natale col costume!”.