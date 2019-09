Il match-analyst Casaglia: "Ghoulam sottotono, a Koulibaly e Manolas serve affiatamento"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Casaglia, match analyst: “Le formulette ed i numeri, come dicono spesso gli allenatori, hanno valore relativo. E' evidente che in queste prime due partite, che ho seguito, il risultato di una squadre che sembra avere scarso filtro in fase di non possesso, si trova lunga e concede spazi, soprattutto tra le linee e alle spalle della linea di difesa. Due trasferte particolari, incassando sette gol, ma storicamente negli ultimi anni il Napoli ha sempre faticato in questi due campi. Sono due gare consecutive che difficilmente si ripeteranno in stagione, in casa potrà essere più equilibrato e con avversari meno offensivi. Koulibaly e Manolas? Credo che c'è bisogno di affiatamento tra i due. L'unica caratteristica tecnica che mi lascia perplesso sulla coppia è che entrambi hanno sempre giocato con un compagno di linea centrale in grado di coprire loro le spalle. Manolas con Fazio e Koulibaly con Albiol, adesso dovranno alternarsi in questo tipo di funzione tattica, ma credo sia comunque una questione fisica, di avversari ed affiatamento. Tra le altre cose, purtroppo sembra che Koulibaly abbia un conto aperto con la Juventus, al di là della partita che decise l'anno scorso. In realtà già contro Higuain aveva già faticato in varie circostanze, ma se si limita un errore l'anno, si può accettare. Fabian Ruiz trequartista? Credo che soprattutto per la fase di non possesso, il ruolo di interno o sottopunta faccia poco differenza. Con il 433, Fabian o Zielinski dovrebbero agire nell'aiuto alla pressione dell'attaccante. Sicuramente potrebbe interpretare il ruolo di trequartista in maniera personale, non ha le caratteristiche del classico 10. Credo che in queste due partite sia emersa la sua difficoltà di Zielinski ad interpretare il ruolo di regista o centrocampista difensivo, quello che svolgeva Hamsik. Mi lascia perplesso l'attitudine in fase difensiva del polacco, non è stato molto brillante, nonostante l'impegno. Ghoulam? Innanzitutto scinderei il discorso Milik e Ghoulam, sono abbastanza sorpreso del mancato recupero di Ghoulam soprattutto dal punto di vista fisico e mentale, mi è sembrato in difficoltà sotto questi due aspetti. Mi sorprende e mi dispiace, nel corso dell'estate, mi pare che il Napoli volesse sostituire lui o Mario Rui, poi sono stati fatti altri ragionamenti, quindi sono rimasti entrambi. Non si può giudicare su una partita, ma mi baso anche su quanto si è visto nel finale della scorsa stagione, indubbiamente credo che sia tutto legato ad una questione mentale. Quello con la Juventus era un banco di prova troppo grosso per lo staso di Ghoulam, non so se Ancelotti l'ha tolto per l'ammonizione o per la prestazione, ma Mario Rui è risultato più brillante da subentrato che da titolare nella partita di Firenze".