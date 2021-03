Il milanista Pellegatti: "Che sfortuna per il Milan! Ha solo Leao in attacco"

Nel corso di 'Radio Goal', il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Milan-Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli mi sembra che recuperi dei giocatori e Gattuso ora può scegliere, questa fortuna non ce l’ha il Milan che in attacco ha solo Leao (non dovrebbero esserci Rebic, Ibra e Mandzukic, ndr). Per i rossoneri c’è il dispiacere per non poter giocare almeno con un altro attaccante. E’ stata confermata un’identità di gioco anche a Manchester, il Milan sta bene con la testa bisogna vedere se lo sarà anche con le gambe.

Gattuso al Napoli? Sembrava che il rapporto fosse perfetto con De Laurentiis, poi i risultati l’hanno incrinato un po’. Quando vedi i giocatori del Napoli e poi vedi quel distacco dalla vetta non c’è una spiegazione. Ci sono state tante sconfitte, il Napoli ha perso con Spezia e Granada, quindi è giusto che il presidente si ponga dei problemi”.